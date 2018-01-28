وخاض الفريق اللندني المباراة بأبرز لاعبيه يتقدمهم البلجيكي إدين هازار، وخرج بنتيجة تعوض بعض الشيء إخفاقه في بلوغ نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد خسارته إيابا الأربعاء أمام جاره اللندني أرسنال 1-2، بعد تعادل الفريقين سلبا في الذهاب.

وافتتح باتشواي الذي أشارت تقارير صحافية إلى إمكانية انتقاله إلى ناد آخر في حال تمكن تشلسي من التعاقد مع مهاجم آخر، التسجيل بعد هجمة جماعية شارك فيها الإسبانيان بدرو وماركوس ألونسو وهازار، قبل أن يتابع باتشواي الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك في الدقيقة (31).

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، استغل باتشواي تمريرة متقنة من مواطنه هازار، فسددها قوية اصطدمت بمدافع نيوكاسل جمال لاسيل وانحرفت إلى داخل الشباك.

وحسم ألونسو النتيجة بركلة حرة مباشرة بيسراه أسكنها الشباك (72).

ويختتم الدور الرابع من كأس إنجلترا الأحد بلقاء بين سوانسي سيتي ومتصدر ترتيب الدوري هذا الموسم مانشستر سيتي، على أن تسحب الاثنين قرعة الدور المقبل.