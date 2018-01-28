وحقق فيدرر، البالغ من العمر 36 عاما، الفوز على شيليتش بثلاث مجموعات مقابل اثنتين وبواقع 6-2 و6-7 و6-3 و3-6 و6-1. وابتعد "المايسترو"، بطل العام الماضي، في قائمة أكثر من حققوا ألقابا في بطولات غراند سلام، برصيد 20 بطولة، يليه الإسباني رافائيل نادال بـ16 بطولة، ثم الأميركي بيت سامبراس بـ14 بطولة.

كما عادل فيدرر الرقم القياسي للأسترالي رود ليفر بالفوز بأربعة ألقاب كبرى بعد تجاوزه الثلاثين.

حقائق وأرقام

أصبح فيدرر ثالث لاعب يفوز بلقب أستراليا المفتوحة 6 مرات بعد كل من الأسترالي روي إيمرسون والصربي نوفاك جوكوفيتش.

كما عادل الرقم القياسي المسجل باسم الأسترالي رودليفر بالفوز بأربعة ألقاب كبرى بعد سن الثلاثين، وفقا لرويترز.

أستراليا المفتوحة: 6 مرات في أعوام 2004 و2006 و2007 و2010و2017 و2018

فرنسا المفتوحة (رولان غاروس): مرة واحدة في 2009

ويمبلدون: 8 مرات في الأعوام 2003 و2004 و2005 و2006 و2007و2009 و2012 و2017

أمريكا المفتوحة: 5 مرات في الأعوام 2004 و2005 و2006 و2007 و2008

أما أكثر اللاعبين إحرازا للألقاب الكبرى، فهم:

السويسري روجر فيدرر: 20 لقبا

الإسباني رفائيل نادال: 16 لقبا

الأميركي بيت سامبراس: 14 لقبا

الأسترالي روي إيمرسون: 12 لقبا

الصربي نوفاك جوكوفيتش: 12 لقبا

الأسترالي رود ليفر: 11 لقبا

السويدي بيورن بورغ: 11 لقبا

الأمريكي بل تيلدن: 10 ألقاب