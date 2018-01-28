ويمتلك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ميزة كبيرة، قبل خوض مباراتي دور الـ16 من دوري الأبطال وهي الحصول على راحة كبيرة، مما يعني الحفاظ على اللياقة البدنية للفريق.

وستقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد وسان جرمان في دور الـ16 يوم 14 فبراير المقبل بإستاد سانتياغو بيرنابيو. والإياب على ملعب "حديقة الأمراء" في 6 مارس.

وقبل مواجهة الريال، يلتقي فريق العاصمة الفرنسية بفريق رين الثلاثاء المقبل، ثم فريق ليل، السبت في الدوري الفرنسي، قبل أن يشد الرحال لمنازلة سوشو الثلاثاء في كأس فرنسا، ثم يواجه تولوز في الدوري مرة أخرى،

من جهته، يلعب ريال مدريد 180 دقيقة في مقابل 360 دقيقة يخوصها باريس سان جيرمان، حيث سيلعب الفريق الإسباني في الدوري فقط ضد ليفانتي ثم ريال سوسيداد.