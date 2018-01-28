وفي مقابلة مع مجلة "وورلد سوكر" البريطانية، قال ميسي " غيّر رحيل نيمار طريقة لعبنا. لقد خسرنا الكثير من الناحية الهجومية، ولكن هذا ساعدنا من الناحية الدفاعية".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "نحن الآن مسلحون بشكل جيد في وسط الملعب، بدون نيمار نحن أكثر توازنا" وفقا لما أوردت صحيفة "آس" الإسبانية.

من ناحية أخرى، نفى النجم الأرجنتيني وجود أي صداقة بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأكد أن الصداقة تتكون "بقضاء الوقت مع الشخص الآخر".

وسئل ميسي عن احتمالية صداقة بينه وبين منافسه الأبرز رونالدو يوما ما، فقال الأرجنتيني: "لا أعلم. الصداقة أمر يبنى بقضاء الوقت مع الشخص الآخر. ليست لدينا علاقة صداقة لأننا نرى بعضنا البعض في ليالي حفلات تسليم الجوائز فقط، وهو الوقت الوحيد الذي نتحدث فيه لبعضنا البعض".

وأكد ميسي أن كل شيء على ما يرام بينه وبين رونالدو، لكن حياتهما لا تتقاطع بشكل كبير.

وعن صراع دوري أبطال أوروبا، قال ميسي: "مانشستر سيتي من أقوى الفرق هذا الموسم، كما هو الأمر بالنسبة لباريس سان جرمان. هما الفريقان الأفضل في أوروبا هذا الموسم".

كما قال الأرجنتيني أن أزمة ريال مدريد أمر مؤقت بالنسبة له، وأن حامل لقب دوري أبطال أوروبا سيعود للمنافسة على كل البطولات قريبا.