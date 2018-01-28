وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أهمية أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع التحالف، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية.

وقالت قيادة التحالف في بيان لها "يتابع تحالف دعم الشرعية في اليمن، مجمل الأحداث والمستجدات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وما يدور من سجال إعلامي في هذا الإطار حول بعض المطالب الشعبية إزاء تقويم بعض الاختلالات في القطاع الحكومي".

ودعا التحالف اليمنيين إلى "عدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني، أو إشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسية، باعتبار ذلك التزاما سياسيا وإنسانيا وأخلاقيا لا يمكن التراجع عنه، مما يستوجب التفاف كافة المكونات اليمنية وتركيز الجهود سياسيا وعسكريا، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة".

وقد رحبت الحكومة اليمنية بدعوة تحالف دعم الشرعية مؤكدة أهمية عدم حرف بوصلة المعركة الأساسية، في مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة.