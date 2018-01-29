فقد جاء في تقرير لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" أن شركات الطيران المختلفة نقلت 4.1 مليار شخص على متن خطوطها العام الماضي، بزيادة بنسبة 7.1 في المئة.

وكانت شركات الطيران قد حققت في عام 2016 زيادة بنسبة 6 في المئة.

كذلك سجلت دراستان متخصصتان أن العام الماضي أيضا كان أقل الأعوام التي شهدت كوارث أو حوادث جوية، منذ بدء وضع إحصائيات بهذا الشأن عام 1946.

فقد بلغ عدد الحوادث الجوية خلال العام المنصرم 10 حوادث فقط، أسفرت عن مقتل 44 شخصا، بحسب شبكة أمن النقل الجوي.

وقالت "إيكاو" إن شركات النقل الجوي منخفضة الأسعار نقلت ما يصل إلى 1.2 مليار شخص، بزيادة بنسبة 30 في المئة عن العام 2016.

وشهدت كل مناطق العالم زيادة في النقل الجوي باستثناء منطقة الشرق الأوسط، حيث تراجع النمو إلى 6.9 في المئة، مقارنة بنسبة 11.8 في المئة في العام السابق.

وظلت أوروبا أكبر سوق للسفر الجوي، إذ بلغت نسبتها 37 في المئة من الإجمالي العالمي، بزيادة بنسبة 8.1 في المئة عن العام السابق.

وحققت أميركا الجنوبية والكاريبي نموا بنسبة 10 في المئة، مقابل 9.6 في المئة لآسيا والهادئ و7.6 لأفريقيا و4.9 لأميركا الشمالية.

ولاحظت "إيكاو" أن متوسط سعر وقود الطائرات ارتفع بنسبة 25 في المئة، لكنه يظل أقل بصورة ملحوظة عن مستويات سعره في العقد السابق.

كذلك تتوقع صناعة السفر والنقل الجوي زيادة في الأرباح بحدود 60 مليار دولار في العام 2017.