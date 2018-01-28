وانتصر فيدرر بخمس مجموعات على نظيره الكرواتي، بواقع (6-2 و6-7 و6-3 و3-6 و6-1)، ليحقق لقبه السادس في أستراليا، العشرون في بطولات غراند سلام، وهو رقم غير مسبوق.

وابتعد البطل السويسري في قائمة أكثر من حققوا ألقابا في بطولات غراند سلام، برصيد 20 بطولة، يليه الإسباني رافائيل نادال بـ16 بطولة، ثم الأميركي بيت سامبراس بـ14 بطولة.

وحسم فيدرر (36 عاما) بطل العام الماضي المجموعة الأولى لصالحه في 24 دقيقة على ملعب رود ليفر قبل أن يستعيد شيليتش توازنه وينفذ عددا من الضربات القوية لتمتد المباراة إلى مجموعة خامسة فاصلة.

وتراجع أداء فيدرر قليلا في بداية المجموعة الخامسة، لكنه سرعان ما استعاد تفوقه وسيطر تماما على مجريات الأمور ليحسم المباراة، ويعادل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة، المسجل باسم كل من الصربي نوفاك جوكوفيتش والأسترالي روي إيمرسون.

كما عادل فيدرر الرقم القياسي للأسترالي رود ليفر بالفوز بأربعة ألقاب كبرى بعد تجاوزه الثلاثين.

وبدا فيدرر متأثرا جدا أثناء التتويج، وبكى بشدة أمام جماهير ملعب رود ليفر في ملبورن.