وأضاف بوزداغ، في حديث لوسيلة إعلام محلية، أن الولايات المتحدة الأميركية لم تفِ بوعودها لتركيا، وقال إن تصريحاتها لا تتوافق مع الإجراءات التي تتخذها على الأرض.

وتواصل أنقرة عمليتها العسكرية ضد مقاتلين أكراد في عفرين، حيث تقاتل مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية الذين تعتبرهم أنقرة حلفاء لانفصاليين متمردين في جنوب شرق تركيا منذ عقود، بينما تعدهم الولايات المتحدة حلفاء لها ودعمتهم في الحرب على تنظيم داعش.

وكان نائب رئيس وزراء تركيا بكر بوزداغ قد قال، الخميس، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن "تكف عن دعم الإرهابيين" إذا أرادت تجنب مواجهة محتملة مع تركيا في سوريا.