وقال النادي في بيان إن الإدارة عقدت لقاء مع فولف، الذي قاد الفريق للصعود إلى دور الأضواء الموسم الماضي، عقب مباراة شالكه مباشرة، وأبلغته بقرارها بضرورة إجراء تغيير في هذه المرحلة من أجل تجنب الهبوط.

ويحتل شتوتغارت، الفائز بلقب الدوري الألماني عام 2007، المركز الـ15 (بين 18 فريقا) برصيد 20 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الهبوط، بعد أن تلقى 6 هزائم في آخر 7 مباريات في الدوري.

وقال مايكل ريشكه المدير الرياضي: "بعد هذا النقاش توصلنا جميعا إلى.. ضرورة ضخ دماء جديدة للعودة إلى المسار الصحيح".

ويعد فولف من المدربين الصغار سنا في البوندسليغا، حيث يبلغ من العمر 36 عاما فقط.