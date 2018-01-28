وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن تساقط الثلوج الكثيف أجبر مطارين دوليين في العاصمة طهران على الإغلاق، حيث تم إلغاء كافة الرحلات من وإلى مطاري مهر آباد الدولي والإمام الخميني الدولي.

وفيما تم إغلاق مدارس في أجزاء عديدة من البلاد، علق المئات من الأشخاص بسبب كثافة الثلوج على الطرقات.

ودعت قوات الدفاع المدني المواطنين لعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة، لحين تحسن الطقس.

من جانبه، دعا عمدة طهران محمد علي نجفي الإيرانيين إلى مساعدة عمال البلدية في إزالة الثلوج من الأشجار، لمنع سقوطها.