ونقلت وكالة "رويترز" عن قناة (دبليو.جيه.تي.في) التلفزيونية المحلية أن الحادث وقع عندما تخطت المرأة البالغة من العمر (21 عاما) إشارة مرور وحاولت دهس رجلي شرطة بسيارتها.

وأضافت المحطة أنها حاولت الفرار بسيارتها عندما أوقفتها الشرطة، وعادت بالسيارة إلى الوراء، قبل أن تقودها باتجاه الشرطيين.

وقالت شرطة جاكسون في بيان رسمي "الواقعة أسفرت عن إطلاق الرصاص على قائدة السيارة بعد أن حاولت دهس رجلي شرطة".

ولم يتوفر على الفور المزيد من المعلومات عن الواقعة، أو دوافع القتيلة.