وأثار حكم المباراة جدلا واسعا بسبب التوقف لوقت طويل عدة مرات من زمن المباراة، ورغم فوز وست بروميتش باللقاء 3-2، إلا أن مدرب الفريق آلان باردو شعر بالغضب بسبب أكثر من قرار ضد فريقه.

واتهم باردو حكم المباراة بأنه السبب في إصابة أحد لاعبيه بسبب التوقف المتكرر للمباراة، و"شعوره بالبرد" حسب قوله.

وألغى الحكم كريغ باوسون هدفا لوست بروميتش بداعي التسلل، كما احتسب بعدها ركلة جزاء لمحمد صلاح نجم ليفربول.

واستشار حكم الفيديو المساعد في المرتين، كما لجأ أيضا إلى إعادة الفيديو قبل التأكيد على احتساب هدف وست بروميتش الثالث.

يذكر أنها الخسارة الأولى لليفربول على ملعب أنفيلد طوال الموسم.