ونشر كروز (55 عاما) مقطع الفيديو الذي يظهر لحظة قفزه بين عمارتين ضمن مشاهد الفيلم، لكن القفزة لم تكلل بالنجاح.

ويظهر الفيديو أن كروز أصيب إصابة شديدة في كاحله عندما ارتطم بالمبنى الثاني، رغم أنه اتخذ احتياطات مثل ارتداء سترة واقية وربط نفسه بالأسلاك.

وأضاف الممثل الوسيم أنه قرر مواصلة تصوير المشهد إلى النهاية مع أنه كان يتألم، لأنه لم يرغب في إعادته مجددا، مشيرا إلى أنه نقل إلى المستشفى بعد ذلك.

وقال النجم الأميركي إن كاحله مازال مكسورا ويمضي ساعات عدة في مركز تأهيل، لافتا إلى أنه عاد إلى تصوير مشاهد الفيلم.

ووقعت الحادثة في شهر أغسطس 2017، لكنه لم ينشر الفيديو في حينها وانتظر شهور عدة ليفعل ذلك أثناء مقابلة صحفية، وفق ما أوردت "ديلي ميل" الأحد.