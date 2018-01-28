وطبقا لوكالة "رويترز"، فقد أبلغت السلطات الموقع تعليمات تقضي بحجب العديد من بواباته بعد نشر محتوى غير لائق وموجه بشكل خاطئ على الموقع.

وقال مكتب إدارة الفضاء الإلكتروني الصيني في بكين في بيان "استمر نشر محتوى توجيه الرأي العام والمحتوى البذيء والتمييز العرقي على سينا ويبو".

ومن جانبه، قال ويبو في بيان منفصل إنه يقبل النقد، وإنه يعلق بوابات رئيسية مثل بوابة المشاهير وحياتهم الشخصية لمدة أسبوع.

وتشدد الحكومة الصينية إجراءات السيطرة على المحتوى الموجود على الإنترنت كجزء من الجهود المبذولة للحفاظ على ما تقول إنه "الاستقرار الاجتماعي".

وأخذت الحكومة على عاتقها إيقاف المحتوى "الإباحي"، فضلا عن النشر غير المصرح به للأخبار.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن الصين أوقفت ما يصل إلى 128 ألف موقع ذات محتوى بذيء ومعلومات "ضارة" أخرى في 2017.

وانطلق موقع "سينا ويبو" عام 2009، وهو شبيه بموقع "تويتر" من ناحية محدودية الكلمات في المنشورات، وبلغ عدد مستخدميه نحو 600 مليون.