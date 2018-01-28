ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورا لهما معا أمام أبو الهول وأهرام الجيزة، وظهر الفلرق شاسعا بين كوسان (251 سم)، وأمج التي لا يزيد طولها عن قدمين (نحو 60 سم).

وتبلغ أمج، المسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من العمر 20 عاما، ودرست بالجامعة الهندية، وهي من بلدة ناغبور.

ومن ناحية أخرى، يعد كوسان الذي يبلغ 35 عاما، أطول رجل في العالم، وينحدر من أصول كردية ببلدية ماردين.