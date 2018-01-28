وثأر وريورز لخسارته 92-88 في بوسطن في نوفمبر الماضي، ومنع سيلتيكس من أن يصبح أول فريق ينجح في التفوق على ستيف كير أثناء تدريبه لوريورز، ذهابا وإيابا.

وكان سيلتيكس متقدما 95-94 بعد رمية من غايلن براون قبل ثلاث دقائق و26 ثانية من نهاية الربع الأخير، قبل أن يدرك كيفن دورانت التعادل من رمية حرة.

وكان وريورز تأخر بفارق عشر نقاط في النصف الأول من المباراة، وتأخر 54-50 في نهاية الربع الثاني، قبل أن يسجل كوري أربع رميات ثلاثية متتالية ويعيد فريقه للطريق الصحيح.

وظهر كايري إيرفينغ لاعب سيلتيكس بشكل رائع أيضا وسجل 37 نقطة، منها خمس رميات ثلاثية من ست محاولات، لكن ذلك لم يكن كافيا للفوز.