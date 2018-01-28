ويبلغ بوريس نايفيلد الآن 70 عاما، وقد غادر للتو السجن للمرة الثالثة مفلسا تماما. ويقول إن لا أمل لديه في العثور على عمل في نيويورك.

واتهم نايفيلد بالاحتيال وتهريب التبغ وشحن هيروين في أجهزة تلفزيون. كما هدد بقتل منافسيه ونجا من محاولة لاغتياله بعد فشل انفجار قنبلة وضعت أسفل سيارته.

وقال نايفيلد للأسوشيتدبرس إنه يشتاق إلى العودة إلى روسيا حيث ستؤدي مهارته في إقامة علاقات مع رجال الأعمال من كل الأطياف إلى حصوله على دخل أفضل.

ولكن الآن يتعين عليه أن يقضي فترة 3 سنوات تحت المراقبة بعد فترة سجنه الأخيرة، التي قضى فيها عامين لدوره في عملية قتل.