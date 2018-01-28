وقال تسورك بعد تعادل فريقه مع ضيفه فرايبورغ 2-2 في المرحلة العشرين، عن أوباميانغ المرشح للانتقال إلى أرسنال الإنجليزي: "إما أن تلبى شروطنا، أو أن يبقى حتى الصيف".

وأضاف: "نعرف رغبة أوباميانغ بالانتقال. يجب ألا ننسى أنه في دورتموند منذ 5 سنوات، وقد عبرنا عن استعدادنا لتحقيق انتقاله إذا تمت تلبية شروطنا بالكامل".

وتابع اللاعب الدولي السابق: "أرسنال قام بمحاولات عدة ورفضنا جميع عروضه. أبلغنا الجميع بذلك والكل وافق".

ويعتقد أن أوباميانغ ظهر عن عمد في مستوى سيئ من أجل الضغط على النادي لتحريره، كما فعل الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي قاطع التدريبات في الصيف وغادر مدينة دورتموند في أغسطس لإرغام ناديه على التخلي عنه إلى برشلونة الإسباني.

وكان أوباميانغ مقصودا من لافتة ارتفعت في المنصة الجنوبية الأسطورية في ملعب دورتموند، كتب عليها "لا يوجد لاعب أكبر من نادينا"، فيما تعرض المهاجم الغابوني أيضا لصافرات قسم من الجمهور.