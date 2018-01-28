والميزة الجديدة التي ستطلق في التحديث المقبل لتطبيق "واتساب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"iOS"، يطلق عليها اسم "قناة الإشعارات"، ومن شأنها تمكين المستخدم من التركيز على الرسائل المهمة وتجاهل المحادثات المزعجة.

وتعطي هذه الخاصية المستخدم 10 تصنيفات للإشعارات، بحيث يمكنه التحكم في ظهور أو عدم ظهور الإشعارات لكل منها، أو إعطائها درجات متفاوتة من الأهمية.

وعلى سبيل المثال، فإن الرسائل من الأشخاص "الأكثر أهمية" ستظهر على الشاشة وبإشعار صوتي، أما الأقل أهمية فسوف يكتفى فيها بالصوت فقط، والأقل ستكون بلا أي إشعار، وهكذا.

وسيكون بإمكان المستخدمين تحديد صوت الإشعار المرغوب فيه، وإن كان التنبيه سوف يصلهم على الشاشة إن كانت مغلقة، أم لن يصل.