وهذه السنة الثالثة على التوالي التي يخرج فيها ليفربول، صاحب المركز الرابع في الدوري حاليا، من الدور الرابع في مسابقة الكأس.

في المباراة الاولى على ملعب "أنفيلد" وأمام 53 ألف متفرج، تقدم ليفربول باكرا عبر مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو (5)، لكن الضيوف صدموا لاعبي المدرب الألماني يورغن كلوب بهدفين سريعين عن طريق جاي رودريغيز (7 و11) قبل أن يسجل المدافع الكاميروني جويل ماتيب الهدف الثالث عن طريق الخطأ (45+2) بعد إهدار فيرمينو ركلة جزاء (27).

وبرغم تقليص الفارق عن طريق الدولي المصري محمد صلاح (78)، عجزت تشكيلة ليفربول المدججة بالنجوم عن إدراك التعادل على الأقل وخوض مباراة معادة.

وفي الثانية، أنقذ كين فريقه توتنهام من الخسارة أمام مضيفه نيوبورت كاونتي (رابعة)، بهدف تعادل متأخر (1-1) فارضا مباراة معادة.

وتقدم النادي الويلزي عن جدارة عبر رأسية جميلة للأيرلندي بادرايغ أموند (38)، قبل أن يسجل كين هدف التعادل المتأخر في الدقيقة 82 من مسافة قريبة.

وبلغ ليستر سيتي الدور ثمن النهائي بفوز ساحق على مضيفه بيتربره يونايتد من الدرجة الثالثة 5-1.

وجاء فوز ليستر بنكهة أفريقية، بعد أن سجل أهدافه الخمسة عن طريق المالي فوسيني دياباتيه في مباراته الأولى بعد انتقاله من غازيليك أجاكسيو الفرنسي (9 و87)، والنيجيريين كيليتشي إيهياناتشو (12 و29) وويلفريد نديدي (90+2)، فيما سجل أندرو هيوز (58) هدف بيتربره.

وكان مانشستر يونايتد حقق فوزا كبيرا على يوفيل تاون المتواضع 4-صفر، الجمعة، فيما يلعب متصدر الدوري مانشستر سيتي مع كارديف سيتي الأحد، وتشلسي مع ضيفه نيوكاسل، علما أن أرسنال حامل اللقب خرج من الدور السابق أمام نوتنغهام فوريست.