وتعرض أولا صمويل باستيان للطرد بسبب الإنذار الثاني في الدقيقة 38 بعد خطأ ضد كوادو أسامواه، بعد 3 دقائق من حصوله على بطاقة صفراء بسبب خطأ ضد اللاعب ذاته.

وسار فابريتسيو كاتشاتوري على خطى زميله، وتعرض للطرد بعد مرور ساعة من اللعب بعد الاعتراض على الحكم.

ومع استكمال كييفو المباراة بتسعة لاعبين نجح يوفنتوس أخيرا في التقدم بهدف في الدقيقة 67 عن طريق فيدريكو برنادريسكي.

وحسم غونزالو هيغواين انتصار يوفنتوس بعدما تابع كرة عرضية من دوغلاس كوستا، وأحرز الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وتصدر يوفنتوس، الذي يسعى للفوز بلقب الدوري للمرة السابعة على التوالي، المسابقة برصيد 56 نقطة من 22 مباراة، بفارق نقطتين عن نابولي الذي يلعب على أرضه مع بولونيا الأحد.