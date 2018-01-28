وأظهرت اللقطات علامات الغضب على وجه مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة، بعد أن استبدله المدير الفني زين الدين زيدان قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء، وأشرك ماركو أسينسيو بديلا له.

ورفض المهاجم الفرنسي ارتداء المعطف الذي يفترض أن يحمي اللاعبين من برودة الجو لحظة خروجهم من الملعب، وألقى به على الأرض.

وكانت النتيجة تشير لحظة خروج بنزيمة، إلى تقدم ريال مدريد بنتيجة 2-1، لكن فالنسيا كان في حالة هجوم وكاد يخطف التعادل.

وبعد الاستبدال سجل الضيوف هدفين آخرين عن طريق مارسيلو وتوني كروس، لينتهي اللقاء بنتيجة 4-1، لكن ريال مدريد بقي في المركز الرابع بفارق نطقتين عن فالنسيا، علما أن الفريق الملكي له مباراة مؤجلة.

ولا يمر بنزيمة بأفضل حالاته مع ريال مدريد، وتسبب المهاجم الدولي خلال الأشهر الماضية في حالة من التذمر لدى جماهير الفريق بسبب إهداره للفرص السهلة.