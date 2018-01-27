وأوضح الجيش في بيان، أن جنديين اثنين قتلوا في اليوم الثامن للعملية العسكرية، فيما أصيب 11 آخرون.

وبذلك، وصل إجمالي عدد القتلى المعلن عنهم في صفوف القوات التركية منذ بدء العملية العسكرية، إلى 5، فيما أصيب 41 آخرون.

كما أعلن الجيش عن مقتل عنصرين من الفصائل السورية المشاركة في العملية العسكرية، وإصابة 4 آخرين بجروح في اليوم الثامن، ليصل العدد الإجمالي للقتلى في صفوف الفصائل إلى 15، بالإضافة إلى 28 جريحا.

وقال الجيش التركي إنه قتل 53 مسلحا من المقاتلين الأكراد ومسلحي داعش في اليوم الثامن من العملية، ليصبح العدد الإجمالي للقتلى من المسلحين منذ بدء العملية إلى 447 شخصا.

وأضاف الجيش أن مقاتلاته التابعة لسلاح الجو، دمرت 42 هدفا من مخازن أسلحة ومراكز للمسلحين الأكراد ومسلحي داعش في عفرين، خلال اليوم الثامن.

وبذلك وصل عدد الأهداف التي دمرها الجيش التركي منذ بدء العملية إلى 382.