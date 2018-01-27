ونقلت رويترز عن مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الإعلامية ياسر حسان قوله إن 43 عضوا في الهيئة العليا للحزب من بين أعضائها الستين حضروا اجتماعا، استمر ساعات وأن أغلبية ساحقة منهم رفضت تفويض البدوي باسم الحزب.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد أصدرت بيانا قبل أيام قالت فيه إن الحزب لن يتقدم بمرشح للرئاسة وإنه يدعم انتخاب السيسي مجددا.