وأضاف الجيش على موقعه على فيسبوك: "القوات المسلحة المالية تعرضت قرابة الرابعة فجرا، لهجوم استهدف ثكنة سومبي، مما أسفر عن مقتل 14 من عناصرنا وإصابة 18 بجروح، إضافة إلى أضرار مادية".

وكان مسؤول عسكري محلي قد ذكر في وقت سابق مقتل 10 جنود في "هجوم لإرهابيين" على ثكنة سومبي، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويأتي الهجوم على ثكنة سومبي بعد يومين من مقتل 26 مدنيا، بينهم أمهات مع أطفالهن، في انفجار لغم في بوني وسط مالي، بحسب حصيلة للأمم المتحدة.

وكان الضحايا في طريقهم من بوركينا فاسو المجاورة إلى سوق أسبوعية في بوني، بحسب المسؤولين المحليين.