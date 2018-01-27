وذكرت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن القوات الشرعية سيطرت وبإسناد من طائرات التحالف العربي، على سلسلة جبال الضب والمليل وصولا إلى بير السلامي وأبرق الهمل في منطقة العطفين في جبهة البقع شرقي المحافظة.

وجاء تقدم قوات الشرعية قرب صعدة بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، قتل خلالها عدد من المتمردين الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير عربات عسكرية تابعة لهم.

وتمكنت "الشرعية اليمنية"، الجمعة، من تحرير سلسلة جبال الرويكبة والمعرف في جبهة كتاف البقع شرقي محافظة صعدة، حيث تكثف هذه القوات منذ أسابيع هجماتها على الحوثيين هناك.

التضييق على الحوثيين

وفق وقت سابق السبت، تمكنت "الشرعية" من تضييق الخناق على ميلشيات الحوثي الإيرانية في مديرية حيس على الساحل الغربي للبلاد.

وقد وصلت القوات الحكومية اليمنية إلى مشارف مدينة حيس، عقب هجوم مباغت شنته الجمعة على مواقع الميليشيات في مفرق الخوخة-حيس، كما طهرت عددا من القرى بين الخوخة وحيس.

وكثفت طائرات التحالف العربي غاراتها على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية في مناطق متفرقة من مدينة تعز ومحيطها جنوبي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن طائرات التحالف شنت ما يزيد عن 30 غارة خلال أقل من 24 ساعة على مواقع الميليشيات في الضواحي الشمالية والغربية والشرقية لمدينة تعز.

وأعلنت قيادة الجيش في تعز مقتل أكثر من 110 أفراد من ميليشيات الحوثي الإيرانية، من بينهم قادة ميدانيون، بالإضافة إلى إصابة العشرات في غارات شنتها طائرات التحالف العربي وخلال المواجهات مع القوات الحكومية.