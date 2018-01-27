أبو ظبي - سكاي نيوز عربية حكم على تونسي بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة "تمجيد" مجموعات إرهابية و"التحريض على العنف" ضد الرئيس الباجي قائد السبسي على فيسبوك، كما صرحت نيابة تونس، السبت، لفرانس برس.