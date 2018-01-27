وقال مراسل "فرانس برس" إن الآلاف شاركوا في التظاهرة، فيما أشارت شرطة كولونيا إلى مشاركة ألف شخص، لدى بدء التظاهرة بعيد الساعة التاسعة (ت غ)

وراهن المنظمون على مشاركة 20 ألف شخص في التظاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور أكثر من ألفي شرطي.

ويتوقع تنظيم تظاهرة أخرى شمال وسط المدينة.

وكانت أنقرة قد بدأت قبل أسبوع هجومها على منطقة عفرين شمال غربي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها "إرهابية"، علما بأنها مدعومة من واشنطن في إطار مكافحة تنظيم داعش.

وتوعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بتصعيد العملية العسكرية رغم الدعوات الدولية لضبط النفس.

وزادت تعليقات أردوغان القلق في ألمانيا، حيث تتخوف السلطات من تداعيات النزاع، نظرا لوجود مليون كردي و3 ملايين تركي أو أشخاص من أصل تركي في البلاد، مما يجعل منها أكبر جالية تركية في العالم.

ووقعت صدامات بين أفراد من المجموعتين وتعرضت مساجد تركية للتخريب في الأيام الأخيرة.