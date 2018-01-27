وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام "واثق بأن المؤتمر في سوتشي سيساهم بشكل أساسي" في إحياء محادثات السلام التي تعقد برعاية أممية في جنيف.

وكان المبعوث الدولي قد عبر عن أمله الجمعة، في أن يفضي مؤتمر سوتشي الذي سيعقد في روسيا الأسبوع المقبل إلى نتائج ايجابية تدعم مؤتمر جنيف.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، إنه رفع تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ضمنه نتائج المباحثات التي أجراها على انفراد مع كل من ممثلي الحكومة السورية وممثلي المعارضة.



وشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والالتزام بالعملية السياسية التي يجب أن تشمل الجميع من ممثلي النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني وزعماء العشائر السورية، ليكون التمثيل متكافئا داخل اللجنة الدستورية التي ستقود العملية السياسية.

وكان ممثل الحكومة السورية بشار الجعفري قد قال في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه بالمبعوث الدولي إن الورقة المقدمة من الدول الخمس "لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به"، واصفا الوثيقة بأنها "كوميديا سوداء ومحاولة جديدة للتآمر على الشعب السوري وبالتالي فهي مرفوضة".

وفي سياق متصل نشرت المعارضة السورية بيانا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أعلنت فيه مقاطعتها لمؤتمر سوتشي.