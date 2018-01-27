وفازت فوزنياكي على هاليب 7-6 (7-2) و3-6 و6-4 في مباراة ماراثونية استمرت نحو ثلاث ساعات.

وكان فوز فوزنياكي مزدوجا لكونها ستنتزع من الرومانية الباحثة أيضا عن لقبها الأول في البطولات الكبرى، صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الذي يصدر الاثنين.

وكانت فوزنياكي تخوض ثالث نهائي في 43 مشاركة في البطولات الكبرى، وسبق لها أن خسرت في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في 2009 و2014.



كما كان هذا النهائي الثالث أيضا لهاليب في البطولات الكبرى، بعد مباراتين نهائيتين في رولان غاروس الفرنسية 2014 و2017.



وفي النهائي السبت، قدمت فوزنياكي التي أفلتت من الخروج من الدور الثاني أمام الكرواتية يانا فيت، أداء قويا منذ بداية المباراة برغم التقلبات التي شهدتها، وامتازت بضرباتها المحكمة من الخط الخلفي للملعب التي دفعت هاليب إلى إرتكاب الاخطاء.



ونفذت فوزنياكي في طريقها إلى حسم المباراة في ساعتين و49 دقيقة، 25 ضربة رابحة مقابل 28 خطأ مباشرا، بينما نجحت هاليب في 40 ضربة رابحة لكنها اركبت 47 خطأ مزدوجا.

وبإحرازها اللقب الأسترالي، خلفت فوزنياكي الأميركية سيرينا وليامس (حاملة الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام مع 23) التي توجت العام الماضي على حساب شقيقتها الكبرى فينوس.

غير أن سيرينا (36 عاما) غابت عن ملبورن هذه السنة لعدم جهوزيتها التامة بعدما وضعت مولودتها الأولى في سبتمبر.