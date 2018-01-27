ونقلت صحيفة الأهرام عن أحمد نصار، نقيب الصيادين في محافظة كفر الشيخ، الجمعة، قوله إن القارب، الذي أبحر لعدة أيام، كان على متنه 15 صيادا، لا يزال ستة منهم في عداد المفقودين.

من جانبه قال المتحدث باسم ما يطلق على نفسه الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد في تدوينة على موقع فيسبوك إن خفر السواحل الليبي أنقذ خمسة صيادين مصريين شرقي مدينة درنة بعدما انقلب قاربهم في أعقاب تعطل محركه.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن المفقودين. ولم يتضح متى انقلب القارب. وأدى سوء الأحوال الجوية إلى غلق العديد من الموانئ في مصر.