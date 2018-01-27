إذ بعد صفقة الشياطين الحمر بضم اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز من أرسنال، بات هذا اللاعب البالغ من العمر 29 عاما أعلى اللاعبين أجرا، ليس في فريقه فحسب، بل وفي كل البريميرليغ.

وبهذا يتفوق أيضا على اللاعب الذي احتل هذا المركز لنحو عام، بعد صفقة كانت الأغلى في تاريخ كرة القدم، أي صفقة انتقال الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي إلى مان يونايتد.

التقارير الصحفية البريطانية تنشر هذه الأيام رواتب وأجور لاعبي الكرة في البريميرليغ، رغم أنها تتضارب قليلا فيما بينها حول هذا الأمر.

الإنفوغرافيك التالي يوضح بالترتيب النجوم الأعلى أجرا في البطولة التي تعد أكثر متابعة على مستوى العالم.

وتقدر الصحف البريطانية راتب سانشيز الأسبوعي بحوالي نصف مليون جنيه إسترليني، فيما احتل بوغبا المركز الثاني بحوالي 290 ألف جنيه.

ويليه نجم فريق مانشستر سيتي اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين، الذي تم تجديد عقده مؤخرا براتب تضاربت الأنباء حوله بين 250 و280 ألف جنيه، ثم لاعب مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو براتب أسبوعي قدره 250 ألف جنيه.

يشار إلى أن صفقة انتقال البرازيلي نيمار دار سيلفا، من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي، تعد الأعلى في تاريخ الكرة، بينما كانت صفقة بوغبا هي الأعلى في الموسم الكروي الماضي.