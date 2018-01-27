وأضاف خلال زيارة إلى بولندا "الأسلحة الكيماوية... تُستخدم في ضرب السكان المدنيين، الفئة الأضعف.. الأطفال داخل سوريا".

وتابع "نحمل روسيا مسؤولية التعامل مع هذا الأمر. إنها حليف لدمشق".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت، الأربعاء، إن واشنطن تقوم بالترويج لـ"تقارير كاذبة" بشأن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.

وذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغى ريابكوف لوكالة "إنترفاكس" الروسية أن الولايات المتحدة تروج لـ"تقارير مزورة وغير مؤكدة" بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، لتعطيل جهود السلام الروسية في البلد الذي يشهد حربا ضارية منذ سنوات.