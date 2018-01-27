وتشير تقديرات على الموقع الإلكتروني لحديقة الحيوان إلى أنفيلا، التي تنتمي لسلالة غوريلا السهول الغربية، ولدت في الكونغو عام1957، قبل أن تتولى حديقة حيوان سان دييغو رعايتها وتربيتها.

ونقلت صحيفة "ذا سان دييغو يونيون تريبيون" ووسائل إعلام أخرى في ساعة متأخرة، الجمعة، عن راندي ريتشيز، القيم على الثدييات في سفاري بارك قوله في بيان صحفي: "سيفتقدها العاملون في حديقة الحيوان والزوار والمتطوعون".

ولم يذكر مسؤولو حديقة الحيوان سبب نفوق الغوريلا فيلا.

وتقول حديقة حيوان سميثونيان الوطنية، إن متوسط عمر الغوريلا من هذا النوع، يتراوح من 30 إلى 40 عاما في البرية.

وتعتبر الغوريلا مهددة بالانقراض، وفقا للقائمة الحمراء للأنواع المهددة التي يصدرها الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها.