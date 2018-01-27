وكشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي العاصمة الإسبانية يحضر نحو 570 مليون يورو لضم ثلاثة نجوم من البريميرليغ.

وذكرت الصحيفة أن المهاجم الإنجليزي هاري كين على قائمة المطلوبين في الريال، وأن الفريق الإسباني مستعد لدفع أكثر من 220 مليون يورو لإقناع توتنهام للتخلي عن هداف البريميرليغ.

كما كشف التقرير بأن بطل أوروبا سيدفع مبلغا مماثلا للحصول على النجم البلجيكي إدين هازارد من تشلسي.

وازدادت الشكوك حول مستقبل هازارد مع النادي اللندني، بعد الأنباء عن تأجيل اللاعب مفاوضات تجديد عقده مع تشلسي، في ظل اهتمام ريال مدريد بخدماته.

ومن بين الأسماء التي يضعها ريال مدريد على قائمته، حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا.

وسيخصص الفريق الملكي نحو 115 مليون يورو لضم حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد.