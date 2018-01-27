وأشار المسؤول التركي إلى أن مستشار الأمن القومي الأميركي ماك ماستر، أبلغه مراعاة واشنطن للمخاوف الأمنية لتركيا التي وصفها بـ"المشروعة"، مع استمرار التنسيق المستمر بين الطرفين.

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل الجيش التركي قصفه المدفعي على مدينة عفرين ومحيطها شمالي سوريا للأسبوع الثاني على التوالي، إذ اندلعت اشتباكات على عدة محاور في محيط مدينة عفرين.

وأعلن الجيش التركي، الجمعة، مقتل نحو 400 من المسلحين الأكراد منذ بدء العملية العسكرية في عفرين.

واعترف الجيش التركي بمقتل 3 من جنوده خلال الاشتباكات، إضافة إلى مقتل 13 من فصائل المعارضة السورية المتحالفة مع الجيش التركي.