وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري مساء الجمعة "للأسف الأمور تسير في الاتجاه الخطأ، وسندرس على المستوى الأوروبي إن كنا نحتاج إلى عقوبات جديدة".

ويتهم الغرب حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بانتهاك الديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ فرض إجراءات تستهدف أشخاصا مسؤولين عن الأمن.

على صعيد آخر، أعلن ماكرون توقيع عقد لبيع خمس طائرات من طراز (سوبر-ايتندار) للأرجنتين.

وكانت الأرجنتين اشترت من فرنسا طائرات من هذا الطراز في عام 1979.