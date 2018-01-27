وذكر المصدر أن القصف، الذي أسفر ضابط استخبارات ناحية البغدادي، أدى أيضا إلى إصابة 20 شخصا، أغلبهم مدنيون.

وجاء القصف بعد دهم قوة أميركية مجلسا لشيخ عشيرة في "الحشد العشائري"، بهدف اعتقال مسلح.

وبعد انسحاب القوة، قصفت طائرة أميركية 4 سيارات كانت متوقفة بمركز المدينة، كان بداخلها مدير الاستخبارات ومدير الشرطة ومدير الناحية، لاعتقاد القوة الأميركية أن السيارات قدمت لمساعدة الشخص المطلوب.