وقالت بورصة كوينتشيك على موقعها الإلكتروني الجمعة إنها أوقفت مبيعات وسحوبات العملة التي تسمى "إن ايه إن".

وأضافت في وقت لاحق إنها فرضت قيودا على التعاملات في معظم العملات الافتراضية الأخرى أيضا.



في مؤتمر صحفي في وقت متأخر الجمعة، انحنى رئيس بورصة كوينتشيك كويشيرو وادا واعتذر.

وقال إن الشركة قد تطلب مساعدة مالية بحسب خدمة كيودو الإخبارية.



وأظهرت لقطات على التلفزيون الياباني مجموعة صغيرة من الزبائن يقفون خارج المكتب الرئيسي للشركة في طوكيو في وقت متأخر الجمعة.

وقالت كوينتشيك، التي تصف نفسها البورصة الرئيسية لعملة البتكوين والعملات الافتراضية الأخرى في أسيا، إنها كشفت عن وصول غير مصرح به لنظامها في حوالي الثالثة صباح الجمعة.



الخسائر التي أفيد بها أكبر من 48 مليار ين التي خسرتها بورصة "مت. غوكس" لتداول البتكوين ومقرها اليابان في 2014.