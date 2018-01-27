وقال رونالدو "إذا فزنا بدوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم سيكون عاما لا يصدق. نحن نشعر بخيبة آمل، و لسنا سعداء، لكن علينا أن التفكير في بطولة دوري أبطال أوروبا، البطولة الأكثر أهمية."

وبخصوص الدوري الإسباني، أوضح الدون أن "الابتعاد عن برشلونة بفارق 19 نقطة جعل مهمتنا صعبة، لكننا لن نستسلم. خسرنا الكثير من النقاط، والحل الوحيد للتدارك هو مواصلة العمل، إنها الطريقة الوحيدة".

وعن منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ذكر "أنا لست مهووسا بالجوائز الفردية، لم أكن أتوقع أن أحقق 5 كرات ذهبية. ميسي؟ إنه لأمر جيد أنني وليو نتشارك الكرات الذهبية في السنوات العشر الماضية."

في المقابل، كشف رونالدو أن المنتخبات المرشحة لتحقيق كأس العالم هي "ألمانيا والأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإسبانيا، لكن نحن (في إشارة إلى البرتغال) سنحارب دائما حتى لو لم نكن مرشحين للقب"، وفقا لموقع "كوورة".