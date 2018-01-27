وأضاف: "لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين والمهاجمين، وهو واحد آخر مع مزيد من النضج والخبرة والجودة، ويبرز ذلك من خلال اختياره في الهدف الثاني للاعب مثل راشفورد".



وتابع: "هذه المباريات ستكون صعبة إذا لم يكن موقفك صحيحًا، الشوط الأول كان مثيرًا لوجود ضغط من الخصم وعدوانية لخطف الكرة، لقد سمعت ما يقوله مدربهم على الخط، إنهم منظمون للغاية".



وواصل: "لكن في الشوط الثاني، سيطرنا على المباراة مع وجود مساحة أكثر وجودة، ولذلك استطعنا أن نقتل المباراة".



وأشار مورينيو إلى أن سانشيز طلب منه المشاركة أساسيًا في اللقاء، مضيفًا "أنا سعيد جدا، أعتقد أن أداءه لم يشكّل مفاجأة لأحد"، وفقا لما ذكر موقع كوورة.



وأكمل: "لقد قضى 3 أعوام في الدوري الممتاز، ويلعب كل أسبوع والكل يعرف من هو، إنه من نوعية اللاعبين الذين لا تحتاج للتفكير في تأقلمه أو أي أمر متعلق بطبيعة الكرة الإنجليزية عند الظفر بخدماته".



واستطرد: "أعتقد أنه احتاج لخوض المباراة، لقد تحدّث معي بشأن ذلك، على ما أعتقد أنه لم يلعب في المباريات الأخيرة مع آرسنال، ولم يتدرّب جيدا، عندما يكون نصف جسمك في ملعب الإمارات والنصف الآخر في مانشستر، فإنك لا تتدرّب بشكل جيد".



وتابع: "لم أكن متأكدا بشأن مشاركته 90 دقيقة، أردت إشراكه 60، 70 أو 75 دقيقة، وكان الأمر جيدا لأن الآخرين بدأوا يفهمون طريقة لعبه، وهو أيضا صار يفهم طريقتهم بشكل أفضل".



وتحدّث مورينيو عن طريقة لعب المنافس الخشنة قائلا: "أعجبت بسلوكه (سانشيز)، وأعتقد أنني قمت بدوري جيّدا في هذه الناحية، قلت للاعبين أن يستعدوا للجانب البدني وأن لا ينفعلوا، لأن اللاعبين الكبار يفقدون أحيانا توازنهم وهم من يتعرّضون أحيانا للعقوبة".