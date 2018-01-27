كانت الحكومة قد قالت في ديسمبر 2015، إنها أحبطت انقلابا واعتقلت أشخاصا كانوا يخططون لاستخدام أسلحة نارية من الجو للسيطرة على النيجر وهي دولة صحراوية في غرب أفريقيا ومنتج رئيسي لليورانيوم وحليف للغرب ضد المتشددين.



وفي الحكم الذي قرأه القاضي إبراهيم داووديكا، حكم على الجنرال سالو سليمان قائد المجموعة المشتبه به بالسجن 15 عاما كما حكم بنفس الحكم ضد اثنين آخرين.



وتم الحكم على ستة بأحكام تتراوح ما بين خمسوعشر سنوات، وتم تبرئة ثلاثة متهمين آخرين.



وأنتخب يوسف في عام 2011، بعد عام واحد من انقلاب.



وأعيد انتخابه في فبراير 2016 بنسبة 92.5 في المئة من الأصوات بعدأن قاطع تحالف المعارضة الانتخابات.



وقال المحامي نبارا يكوبا في مؤتمر صحفي "لم نكن نتوقع هذا،لكن المحكمة مستقلة وقضت بأنهم تآمروا ضد الدولة. ولا يسمح القانونب الاستئناف، وسوف أناقش مع الموكلين ما يمكن القيام به".