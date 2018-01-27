ومرر جيمس 11 كرة حاسمة واستحوذ على عشر كرات مرتدة خلال أول انتصار لكافاليرز على إنديانا في أربع مواجهات هذا الموسم.



كما سجل تريستان طومسون لاعب كافاليرز عشر نقاط واستحوذ على عشر كرات مرتدة في ثاني ثنائية من الأرقام المزدوجة له هذا الموسم.



وكان فيكتور أولاديبو الأفضل من صفوف إنديانا وسجل 25 نقطة كما سجل زميله دارين كوليسون 19 نقطة.



وفي مباريات أخرى سجل لو وليامز 40 نقطة ومرر عشر تمريرات حاسمة وانتزع أربع كرات ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز 109-100 على ممفيس.



وسجل الثنائي داميان ليلارد وسي.جيه مكولوم 49 نقطة في فوزبورتلاند تريل بليزرز 107-93 على دالاس مافريك.



وأحرز أنطوني ديفيز 27 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ليفوز نيو أورليانز للمرة الرابعة على التوالي متفوقا على هيوستن بنتيجة115-113.

وسجل جويل امبيد 18 نقطة وسيطر على 14 كرة مرتدة في فوزفيلادلفيا 97-78 على سان أنطونيو.