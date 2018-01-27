ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن العملاق المدريدي لم يعد يدعم بنزيما وتم منح الضوء الأخضر للقيام ببيعه، خاصة مع تعرضه لصافرات الاستهجان بشكلٍ مستمر من قبل الجماهير.



ولم يعد دفاع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن بنزيما يجدي نفعاً، حيث سيكون اللاعب ضمن الثورة التي ستحدث في ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب موقع "360" فإن بنزيمة قد ينتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي، وريال مدريد يفكر في إجراء صفقة تبادلية تتضمن الحصول على الأوروغوياني إدينسون كافاني.

وانضم بنزيمة إلى ريال مدريد عام 2009 وكان يحلم بالاعتزال في ريال مدريد، إلا أن انخفاض مستواه وتسجيل 4 أهداف فقط في الموسم الحالي أجبر الإدارة على إعادة التفكير في مستقبله.