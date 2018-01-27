ووفق ما ذكره المصدر، فإن ملكة جمال غواتيمالا السابقة تدعى ​روزا أوتيليا راميريز​ (32 عاما)، مشيرا إلى أنها تعرضت للحادث يوم 19 يناير، بعدما أوصلت ابنتها إلى المدرسة في حدود الساعة السابعة صباحا.

ويظهر الفيديو، الذي التقط في مدينة غواتيمالا (العاصمة)، رجلا يمشي خلف عارضة الأزياء قبل أن يقترب منها ويصوّب المسدس على رأسها فيرديها أرضا.

وبعدها، شوهد القاتل وهو يغادر ركضا.

ولم تتمكن الشرطة من التعرف على هوية القاتل أو اعتقاله. كما صنفت الجريمة ضمن خانة "الجرائم العاطفية".