وقام بإعداد الكوب - الذي يحتوي على 5 آلاف لتر من شاي الكرك - 120 طاهيا من كميات مياه كبيرة و155 كلج من الشاي و270 كلج من الحليب و360 كلج من السكر و155 كلج من الزنجبيل و4.5 كلج من القرنفل و27 كلج من عيدان القرفة و27 كلج من بودرة الهيل.



وتطلب إعداد الكوب الضخم - الذي دخل الموسوعة - 12 ساعة من العمل ليتم تقديمه مجانا لأكثر من 45 ألفا من ضيوف القرية العالمية - الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، وفقا لما ذكرت وكالة "وام"



ويبلغ قطر الكوب الداخلي العلوي 1.42 متر بينما يبلغ ارتفاعه 3.66 متر وتم عرضه في القرية العالمية بدءا من 23 يناير ويمكن للزوار مشاهدته حتى الأول من فبراير المقبل.



وأعرب بدر أنوهي الرئيس التنفيذي للقرية العالمية عن سعادته بهذا الإنجاز مشيرا إلى أن اختيار فكرة "كوب الكرك" جاء كونه يمثل أحد عناصر الضيافة العربية ولارتباطه بثقافة دولة الإمارات.



وأكد أنوهي أن دخول القرية العالمية موسوعة " غينيس " للأرقام القياسية يؤكد السعي الدائم لكي تكون القرية في المركز الأول وإضافة إنجاز عالمي جديد باسم الإمارات ".