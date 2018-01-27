وقالت شقيقة الراحل اندريه طربيه لصحيفة "النهار" اللبنانية: "فقدنا أغلى ما لدينا، ودعناه في بيروت قبل سفره الى باريس، ولم نعلم أنه الوداع الأخير".



وأضافت أندريه "علمنا بالخبر من المواقع الاخبارية، كان الأمر صادماً، سارعت الى الاتصال بعائلته في باريس، فكان أسوأ خبر تلقيته في حياتي، لم أصدق إذ أنه كان يبدو على ما يرام في لقائنا الأخير ووعدنا أنه سيعود...".

صاحب أغنية "بدنا نتجوز عالعيد"، اشتهر بالعديد من الأغاني مثل "طيب جدا"،"أنا فلاح"، "مشوار الحياة".

ونعاه الفنان اللبناني راغب علامة عبر توتير: " "رحم الله الفنان الكبير نهاد طربيه.. …سنفتقد فنك الجميل وشخصك الطيب المحب للفن والأصحاب وسنفتقد روحك الحلوة وخفة دمك التي تجعل الضحكة على شفاهنا كل ما جلسنا معك.. الله يرحمك.. الله معك يا طيب".