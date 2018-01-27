وكانت ميليشيا الحوثي قد دأبت على نهب المساعدات التي توزعها منظمة الغذاء العالمية ومنع وصولها إلى المواطنين والنازحين اليمنيين.

وتعد هذه دلائل جديدة تضاف إلى حقائق تؤكد تورط ميليشيا الحوثي في الأزمة الإنسانية التي تعاني منها مناطق في اليمن.

وحملت تقارير المنظمات الدولية المتمردين مسؤولية منع وصول المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين.

وتنتهز ميليشيا الحوثي الأزمة الإنسانية في اليمن من خلال سلب المساعدات ومن ثم طرحها في السوق السوداء لتمويل عملياتها الحربية.

وتقوم تلك الميليشيات بمصادرة المواد الغذائية والإنسانية ومحاولة تغيير شعار الملصقات على طرود الإغاثة وطرحها في الأسواق.

ووفقا لتقرير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فإن المتمردين الحوثيين ارتكبوا اعتداءات متعددة على مساعدات الهيئات الإغاثية الدولية والعاملين معها خلال الفترة بين عامي 2015 و2017.