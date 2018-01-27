وحظر مجلس الأمن الدولي صادرات كوريا الشمالية من الفحم في الخامس من أغسطس آب الماضي بموجب عقوبات تستهدف قطع مصدر مهم من العملة الأجنبية التي تحتاجها بيونغيانغ لتمويل برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ طويلة المدى.

وقالت المصادر إنه رغم العقوبات فإن كوريا الشمالية شحنت الفحم ثلاث مرات على الأقل إلى مينائي ناخودكا وخولمسك الروسيين وتم تفريغ الشحنات على أرصفة الميناءين ثم أعيد تحميلها على سفن نقلتها إلى كوريا الجنوبية أو اليابان.

وفي سياق منفصل قال مصدر غربي في قطاع الشحن إن بعض الشحنات وصلت إلى اليابان وكوريا الجنوبية في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي. وأكد مصدر أمني أميركي أيضا وجود تجارة للفحم عبر روسيا وقال إنها مستمرة.

وقال مصدر أمني أوروبي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الدبلوماسية العالمية فيما يتعلق بكوريا الشمالية "أصبح ميناء ناخودكا الروسي مركزا مهما لشحن فحم كوريا الشمالية".

وحين طلب منه الرد على التقرير قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة إن روسيا ملتزمة بالقانون الدولي.

ولدى سؤاله عن الشحنات قال متحدث باسم الخارجية الأميركية "من الواضح أن روسيا تحتاج لفعل المزيد. المطلوب من كل الدول أعضاء الأمم المتحدة بما فيها روسيا تطبيق العقوبات بنية حسنة ونتوقع منها جميعا أن تفعل ذلك."