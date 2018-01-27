وقالت المصادر إن مدن وبلدات دوما وحرستا وعربين وحمورية تعرضت بعد منتصف الليل لقصف صاروخي ومدفعي مكثف ما تسبب في سقوط جرحى ودمار في ممتلكات المدنيين، رغم بدء سريان الهدنة المتّفق عليها بين المعارضة والنظام في فينّنا.

وكانت الحكومة والمعارضة في سوريا أبرمت اتفاقا لوقف إطلاق النار لإنهاء القتال في ضاحية الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق، بحسب متحدث باسم المعارضة السورية.

وقال أحمد رمضان إن الاتفاق أبرم، الجمعة، ثاني وآخر أيام جولة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن سوريا في فيينا.